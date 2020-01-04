الحرس الثوري الإيراني يغير موعد دفن قاسم سليماني

وقالت هيئة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها: "تشييع قاسم سليماني في مدينة مشهد لدى الإمام الرضا غدا الأحد على أن يشيع في طهران يوم الاثنين، ثم ينقل جثمانه إلى مدينة كرمان ليوارى الثرى يوم الثلاثاء"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وكانت عائلة سليماني، قد أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم تشييع سليماني يوم الأحد من جامعة طهران حيث سيصلي عليه المرشد الأعلى علي خامنئي قبل أن ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه في مدينة كرمان ليوارى الثرى هناك.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع للحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.