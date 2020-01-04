عدد ضحايا الفيضانات في إندونيسيا يصل إلى 53 شخصا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أنه لقي ما لا يقل عن 53 شخص مصرعهم وفقد شخص واحد نتيجة للفيضانات والانهيارات الأرضية في منطقة عاصمة إندونيسيا جاكرتا.

ووفقا للوكالة أصبح أكثر من 173 ألف شخص بلا مأوى.

Indonesia’s military is spraying salt into clouds to stop rain, after disastrous flash floods. Officials say the rain in the Jakarta area is some of the “most extreme” in 150+ years.



▪️ At least 43 people have been killed

▪️ Almost 400,000 have been displaced pic.twitter.com/k53Gf72TfD — AJ+ (@ajplus) January 3, 2020

وتستمر الأمطار الغزيرة في إندونيسيا، والتي أدت إلى فيضانات في جزء من جاكرتا، وكذلك المدن المجاورة، من 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.

في سياق متصل، بذرت القوات الجوية الإندونيسية الملح في السحاب، يوم أمس الجمعة، في محاولة لمنع الأمطار من الوصول إلى العاصمة التي تغرق ببطء في أعقاب سيول وانهيارات أرضية تسببت فيها بعض من أشد الأمطار غزارة التي يتم تسجيلها على الإطلاق.