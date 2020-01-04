نائب الرئيس الأمريكي: العالم بات أكثر أمانا بعد قتل سليماني

علق نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، على مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشاد بنس بموقف الرئيس دونالد ترامب، والذي يرى أنه اتخذ إجراء حاسما ووقف ضد الراعي الرسمي للإرهاب في العالم.

وقال بنس في تغريدة عبر موقع تويتر "الرئيس الأمريكي ترامب خلصنا من رجل شرير كان مسؤولا عن قتل الآلاف من الأمريكيين".

Yesterday, President @realDonaldTrump took decisive action and stood up against the leading state sponsor of terror to take out an evil man who was responsible for killing thousands of Americans. Soleimani was a terrorist. Here are some of his worst atrocities: — Mike Pence (@Mike_Pence) January 3, 2020

وأضاف بنس أن سليماني وجه "المتمردين العراقيين لشن هجمات على القوات الأمريكية والتحالف كما قدم صواريخ وعبوات متطورة مميتة وتدريبات لاستهداف الأمريكيين".

وأشار مايك بنس إلى إشراف سليماني على محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الأمريكية، بحسب ما أوضح.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن سليماني استمر في "دعم النظام في سوريا، كما دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة وأشرف في أفغانستان على دعم طالبان ورعاية الهجمات ضد التحالف الدولي".

Soleimani was plotting imminent attacks on American diplomats and military personnel. The world is a safer place today because Soleimani is gone. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 3, 2020

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

Played a direct role in financing, equipping, and training Lebanese Hizballah forces conducting terrorist attacks on Israeli civilians during Hizballah’s 2006 campaign. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 3, 2020

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".