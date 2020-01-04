بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر لمناطق من العراق وإيران بعد مقتل سليماني

نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق، باستثناء إقليم كردستان، وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخارجية البريطانية، دومينيك راب، في بيان "نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان، والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا". وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف "سنواصل مراجعة الوضع".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية، إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.