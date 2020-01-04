وكالة تكشف سبب إعطاء ترامب الأمر بقتل سليماني

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصفية قائد فيلق القدس الخاصة في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني بعد قصف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك، والذي أسفر عن مقتل جندي أمريكي.

ووفقًا لوكالة "بلومبرغ"، أمر ترامب مساعديه المقربين بالتخطيط للهجوم على الجنرال سليماني، بعد الهجوم الذي وقع في 27 ديسمبر/كانون الأول 2019 على القاعدة العراقية، حيث يتمركز المتعاقدون الأمريكيون. على وجه الخصوص، تم وضع الخطة من قبل مساعد رئيس الأمن القومي روبرت أوبراين، ووزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبو، ومساعد رئيس الأركان بالإنابة في البيت الأبيض ميك مولفاني، ونائب الرئيس مايكل بينس ثم تم الاستعداد للعملية من خلال قنوات الاتصال المغلقة.

بالإضافة إلى أقرب المستشارين، شارك العديد من أعضاء مجلس الأمن القومي في التخطيط للهجوم. في الوقت نفسه، قرر البيت الأبيض عدم إخطار الكونغرس الأمريكي بالعملية المقبلة لأسباب أمنية. كما تم إبلاغ وزارة الأمن الداخلية الأمريكية بتصفية سليماني بعد العملية.

في وقت سابق، نشرت صحيفة "باليتيكو"، نقلاً عن ممثل رفيع المستوى في البنتاغون، أن دونالد ترامب كان يمكن أن يأمر الجيش بتصفية سليماني قبل شهرين.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرة إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.