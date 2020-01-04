عملية طعن في تكساس تسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين

شهدت مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، اليوم السبت، حادثة طعن داخل أحد المطاعم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

وذكرت شرطة الولاية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن المشتبه به نفذ سلسلة من الهجمات داخل منطقة تسوق في المدينة، حيث دخل إلى مقهى وضرب شخصا بدون سبب واضح، قبل أن يفر ويدخل إلى مطعم ويطعن أشخاصا آخرين.

A stabbing incident in Austin, Texas, has left one man dead and several other people injured, police say. A suspect is in custody. https://t.co/JEaU81y2jg pic.twitter.com/2LaJqM2y0H — Top News (@TopTwts) January 4, 2020

​كما أعلنت الشرطة أن المشتبه به شاب عمره 27 سنة، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل عنه أو عن دوافعه.

وقال حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، في وقت لاحق إن المهاجم "مشرد على ما يبدو، وله سجل إجرامي".

وأضاف "هذه هي أول جريمة قتل تشهدها مدينة أوستن في 2020".