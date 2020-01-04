مصادر تكشف تفاصيل جديدة بقضية هروب غصن من اليابان

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة متعلقة بقضية هروب الرئيس السابق لشركة نيسان اللبناني كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة أن كارلوس غصن استطاع الخروج من منزله والهروب إلى لبنان بعدما أوقفت شركة أمنية يابانية خاصة مراقبته.

ويحسب المصادر، فإن شركة نيسان كلفت شركة أمنية خاصة بمراقبة غصن الذي أفرج عنه بكفالة لحين محاكمته، لمعرفة إن كان يجتمع مع أشخاص على صلة بالقضية.

وأضافت المصادر، أن محامي غصن طلبوا من الشركة الأمنية وقف مراقبته نظرا لأن ذلك سيعد انتهاكا لحقوق الإنسان، ووافقت على ذلك وأوقفت المراقبة بحلول 29 ديسمبر/كانون الأول.

وسافر رجل الأعمال اللبناني ومدير شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، إلى لبنان، قادما من اليابان حيث يواجه محاكمة لاتهامات بمخالفات مالية مركدا في بيان إنه لم يهرب من العدالة، وإنما هرب من "الظلم والاضطهاد السياسي".

وكان غصن، الذي تقدّر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار، واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. ولقد دأب على نفي ارتكاب أي مخالفات.

وأفرجت السلطات اليابانية عن غصن بكفالة قيمتها 9 ملايين دولار في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بموجب شروط صارمة تحظر عليه السفر إلى الخارج.