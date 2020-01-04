خامنئي يفتح النار مجددا على أمريكا من داخل منزل سليماني

أكد قائد الثورة الإيراني آية الله علي خامنئي، أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني"لم يخش أحدا، واستشهاده جاء على يد أخبث الناس في العالم".

وعقب زيارته إلى منزل سليماني لتقديم العزاء، أشار خامنئي إلى "استشهاد سليماني على يد أكثر أفراد العالم خبثا وأن مباهاتهم بارتكاب هذه الجريمة يعد ميزة خاصة وفخرا لهذا المجاهد الشجاع" مضيفا أن "جهاده كان جهادا عظيما وقد جعل الله شهادته شهادة عظيمة"، حسب قوله، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وخاطب المرشد الإيراني، زوجة قاسم سليماني، قائلا: إن جميع الناس في حالة عزاء ويجلون والدك وهذا الإجلال ناجم عن إخلاص كبير كان لدى ذلك الرجل، لأن القلوب بيد الله ولا تنجذب قلوب الناس نحو أحد بهذا الشكل دون وجود الإخلاص لديه. أسأل الله عز وجل أن يعوضنا ويعوض الشعب الإيراني كله بالخير".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع للحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.