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13:36 04 يناير/ كانون الثاني 2020
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    مطار بغداد

    شركات الطيران تستأنف رحلاتها للعراق بعد تعليق إثر القصف الأمريكي

    © AFP 2019 /
    العالم
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    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (50)
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    كشفت سلطة الطيران المدني العراقي، لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، 4 كانون الثاني/يناير، عن شركتين علقتا رحلاتهما للعراق، استأنفت إحداهما رحلاتها، فيما تعاود الأخرى طيرانها الاثنين المقبل.

    وأوضح إعلام سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل العراقية، جهاد الديوان، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم، أن شركة الخليج العربي استأنفت رحلاتها إلى العراق.

    وأضاف الديوان، أما شرطة الطيران الأردنية التي أعلنت في وقت سابق تعليقها لرحلاتها إلى العراق، حتى السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، تستأنف رحلاتها يوم الإثنين المقبل.

    ونوه الديوان إلى أن الحركة طبيعية جداً، في مطارات العراق، ولا يوجد أي تأخير، أو تأجيل للرحلات.

    وأفادت مراسلتنا، نقلا عن مصدر من وزارة النقل، يوم أمس الجمعة، 3 يناير/كانون الثاني، بعودة الحياة طبيعية إلى مطار بغداد الدولي، بعد القصف الأمريكي الذي استهدف قائد فيلق قدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

    وأكد المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، أن الحركة طبيعية في مطار بغداد الدولي، والعمل به مستمر، والرحلات لم تتوقف.

    وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلتنا، فجر أمس الجمعة، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، قرب صالة الشحن الجوي، أدى إلى احتراق سيارتين، وإصابة عدد من المواطنين.

    وأعلن التلفزيون شبه الرسمي في العراق، مقتل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقائد فيلق قدس الإيراني، قاسم سليماني، مع ستة أشخاص آخرين عراقيين، وإيرانيين، إثر القصف الأمريكي الذي استهدف السيارتين في مطار بغداد.

    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (50)

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    الكلمات الدلالية:
    الطيران, العراق
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