حرائق أستراليا تخرج عن السيطرة والسلطات تدق ناقوس الخطر

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، أن حرائق الغابات خرجت عن نطاق السيطرة في بعض المناطق بفعل ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح في البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الحرائق في أستراليا امتدت بشكل سريع في مناطق عدة جراء الرياح القوية.

وصرحت غلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز قائلة: "نتأهب لليلة طويلة ولم نواجه الأسوأ بعد. الوضع شديد التقلب".

وتخشى السلطات أن يصبح الوضع أسوأ مما كان عليه عشية العام الجديد عندما أتت الحرائق على مساحات شاسعة من الأراضي العشبية وأجبرت السكان والسائحين على الفرار إلى الشواطئ.

وأطلقت الحكومة الاتحادية استغاثة غير مسبوقة لقوات الاحتياطي في الجيش لدعم رجال الإطفاء وطالبت بموارد أخرى منها سفينة بحرية ثالثة مجهزة لعمليات الإغاثة الإنسانية والإنقاذ من الكوارث.