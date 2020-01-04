صحيفة أمريكية تفجر مفاجأة.. قاسم سليماني كان يعلم أنه مرصود

قبل ساعات من إرسال الجيش الأمريكي طائرة "ريبر" دون طيار، لقتل "أحد أكثر الرجال المطلوبين على هذا الكوكب"، كان الرئيس دونالد ترامب يسترخي في ممتلكاته الفخمة في فلوريدا. وفي الصباح، لعب ترامب الغولف في 18 حفرة في نادي "ويست بالم بيتش للغولف".

وفي حوالي الساعة 3 مساءً، عاد إلى مار لاغو، وهو العقار التاريخي المواجه للمحيط الذي أطلق عليه "البيت الأبيض الشتوي"، وانتظر وهو يرتدي حلة زرقاء داكنة عليها ربطة عنق زرقاء وعلم أمريكي مثبت على طية صدر السترة، حسب "بوليتيكو" الأمريكية

لقد اتخذ بالفعل قرارًا محفوفًا بالمخاطر -ربما يغير العالم- بالسماح للجيش الأمريكي بقتل قاسم سليماني، قائد قوات النخبة شبه العسكرية الإيرانية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان يحيط به في مار لاغو كبار المسؤولين مثل وزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني، ومستشار الأمن القومي روبرت أو. برين. وطوال الأسبوع بأكمله، سعى ترامب إلى الحصول على استشارات من مستشارين آخرين عبر الهاتف.

وقال الصحفي هوي كار، الذي تحدث مع ترامب يوم الخميس في مار لاغو، بعد فترة وجيزة من نشر الأخبار ، "لقد كان هادئًا"، وبعد فترة تناول الرئيس الطعام مع زعيم الحزب الجمهوري كيفن مكارثي. وأضاف: "لم يكن لدي أي فكرة عن وجود أي شيء خارج عن المألوف يحدث حتى وصلت إلى المنزل".

ومع تكثيف الهجمات الصاروخية على القواعد الأمريكية في العراق على مدى الشهرين الأخيرين، منح الرئيس البنتاغون خطًا استثنائيًا: الجيش الأمريكي حصل على إذن بقتل سليماني في المرة التالية التي أتيحت له فيها فرصة للقيام بذلك، وفقًا لمسؤول دفاعي كبير.

وقال المسؤول -الذي لم يذكر كيف أعطى ترامب مؤخرًا هذا التصريح للبنتاغون سواء كان ذلك قبل ساعات أو أسابيع أو حتى أشهر قبل ذلك- "لقد كانت لدينا سلطة قبل ذلك لاتخاذ هذا الإجراء". وفي الآونة الأخيرة، عشية رأس السنة الجديدة، كان الرئيس يخبر المراسلين أنه لا يريد الحرب مع إيران.

وبالنسبة للرجل الذي صوره المسؤولون الأمريكيون باعتباره "العقل المدبر للإرهاب، والعبقري الشرير المسؤول عن مقتل المئات من الأمريكيين"، كان سليماني في كثير من الأحيان يتباهى بنفوذه وهو يتنقل بين طهران وبغداد وبيروت لحضور اجتماعات مع المحتملين المحليين.

وحسب "بولوتيكو" قال مسؤول حكومي إسرائيلي سابق رفيع المستوى: "لا أعتقد أنه كان من الصعب جدًا العثور عليه لأنه لم يكن يعمل تحت جناح السرية في السنتين أو الثلاث سنوات الماضية، بل كان يعمل في العراء".

وأكد مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وهو من المدافعين عن تغيير النظام في إيران، أن قرار قتل سليماني "منذ فترة طويلة".

وقال: "كنا نعرف كل دقيقة من كل يوم مكان وجود سليماني لسنوات -لا توجد لحظة في أي يوم لا تستطيع فيه خمس أو ست وكالات استخبارات أن تخبرك بمكان وجوده". وأضاف: "لقد كانت واحدة من نقاط ما كان يفكر به سليماني: يمكن للأمريكيين أن يجدوني في أي وقت، إنهم فقط لا يجرؤون على ضربي".

وتقول "بولوتيكو": ثبت أن هذا الحساب خاطئ في الساعات الأولى من يوم 3 يناير/ كانون الأول في العراق، حيث هبط سليماني وسط توترات متصاعدة بين الفصائل المتحالفة مع الولايات المتحدة وإيران. وقال المسؤول الرفيع في وزارة الدفاع "لقد وصل إلى المطار وكانت لدينا الفرصة، واستناداً إلى توجيه الرئيس، فعلناها".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة، إن المسؤولين الأمريكيين تلقوا "تقييمًا قائمًا على المعلومات الاستخباراتية قاد عملية صنع القرار لدينا"، واصفًا كيف غيرت عملية قتل متعاقد أمريكي في الآونة الأخيرة حسابات فريق ترامب حول "تدفق المعلومات الاستخباراتية". كانوا يتلقون أنشطة سليماني في العراق.