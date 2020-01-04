خبير في الشأن الإيراني: المواجهة الشاملة بين واشنطن وطهران غير مستبعدة

قال الدكتور نبيل العتوم، الخبير في الشؤون الإيرانية، إن "إيران تنتهج دبلوماسية حافة الهاوية، في الرد على السياسيات الأمريكية التي تمارس ضدها".

وذكر العتوم، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أنه يعتقد أن يكون الرد الإيراني على اغتيال سليماني عبر أحد وكلائها بالمنطقة، لكنه لم يستبعد حدوث مواجهة شاملة بين طهران وواشنطن.

وأشار إلى ما اعتبره حالة انفعالية غير مسبوقة في إيران نتيجة عدم توقع اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني ، ما فرض حالة تحول في قواعد الاشتباك بين الطرفين.

وأضاف العتوم "إيران أعلنت من خلال مجموعة تصريحات عن رد ساحق، ولأول مرة منذ عشرات السنوات يترأس المرشد الإيراني اجتماع مجلس الأمن القومي، وهذا يحمل رسالة واضحة عن مستوى الرد الإيراني المتوقع، لكن معظم التوقعات تشير إلى أن الرد الإيراني لن يخرج عن إطار الحرب بالوكالة، وتوجيه صفعة إلى الولايات المتحدة، من خلال استهداف إحدى قواعدها ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط".

وعن احتمالية تورط حلفاء الطرفين في التصعيد الحالي، قال الدكتور نبيل العتوم، الخبير في الشؤون الإيرانية، إن "الرد الإيراني محتمل أن يكون عبر حلفاءها في المنطقة، مع التذكير بأن إيران لم تقم بمواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة سابقًا، لأن ذلك يعني حرب مباشرة وشاملة بين الطرفين".

وأوضح أن احتمال التصعيد الإيراني بعد اغتيال سليماني وارد، ما يدفع لمواجهة شاملة مع واشنطن، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية.

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية، فجر أمس، استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".