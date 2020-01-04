الصين لإيران: أمريكا يجب أن تكف عن إساءة استخدام القوة

أعلنت الصين أن وزير الخارجية وانغ يي تحدث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وقال له إن أمريكا يجب أن تكف عن إساءة استخدام القوة.

وجاءت محادثة الوزيرين الصيني والإيراني بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية أمس الجمعة ، في بغداد.

وحث وزير خارجية الصين أمريكا على حل المسألة من خلال الحوار، حسب "رويترز".

وقال وزير خارجية الصين إن بلاده ستلعب دورا بناء في الحفاظ على السلام والأمن في الخليج.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فجر أمس الجمعة، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأميركية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأميركية".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".