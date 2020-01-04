وتوثق صور سليماني، في أغلبها، مشاركاته العسكرية في الحرس الثوري الإيراني مذ كان شابا، أو الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988).
صور لق|سم سليم|ني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد أمس.
الصور توثق مشاركاته العسكرية في الحرس الثوري الإيراني مذ كان شابا. pic.twitter.com/6xdDaq709i
— وكالة شهاب (@ShehabAgency) January 4, 2020
وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر أمس الجمعة، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".
RT @Axis_of_Resista:
صور نادرة لقاسم سليماني في شبابه#سليماني_منا_أهل_العراقpic.twitter.com/4KSzp0vnvZ
صباح الخير..
— Mr.V (@d8v8b) September 2, 2015
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترامب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.
بعد مقتل قادة إيرانيين.. تسريب صور لسليماني باللاذقية http://t.co/dZDO3Z61tv#اللاذقية #ايران #سوريا pic.twitter.com/bFuV46UGQT
— أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) October 15, 2015
وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".
قاسم سليماني كان الشخصية الأبرز ورقم 1 في مشروع التمدد الإيراني، وخلق جماعات موالية لها تحارب عنها بالوكالة في شتى أنحاء العالم ..
صور من الأرشيف لسليماني مع أفراد إحدى القبائل في أفغانستان. pic.twitter.com/7Yv6LkaAUj
— فرويد (@FreudKsa) January 4, 2020
وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".
Pictures from Soleimani's youth. He began his military career during the Iran–Iraq War (1980-1988) as the commander of #Iran's 41st IRGC Army Division. He was later involved in extraterritorial operations, providing assistance to anti-Saddam Shia & Kurdish groups in #Iraq. pic.twitter.com/u1eELzGTqT— Reza H. Akbari (@rezahakbari) January 3, 2020
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن، اليوم السبت، خلال تقديم التعازي بقاسم سليماني أن جريمة الولايات المتحدة هذه لن تنسى أبدا.
صور ومذكرات لقاسم سليماني بالعربيةhttps://t.co/eJGw34qZiY pic.twitter.com/fB0v3WFngk— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) February 27, 2018
وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع للحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.
سي ان ان: نشر صور لقاسم سليماني يصلي على الحدود العراقية السورية pic.twitter.com/320stWFqX5— MNA (@mna) June 13, 2017
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