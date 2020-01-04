الإفراج عن 11 منشقا كوريا شماليا بمساعدة منظمات أوروبية

أعلنت جماعة للنشطاء مقرها سيئول، اليوم السبت، إنه تم الإفراج عن 11 كوريا شماليا بعد إلقاء القبض عليهم في فيتنام خلال محاولتهم الفرار إلى كوريا الجنوبية، وقالت الجماعة إن الفضل في ذلك يرجع إلى منظمات أوروبية.
وقال بيتر يونغ الذي يرأس جماعة العدالة لكوريا الشمالية (جاستس فور نورث كوريا) والتي تساعد اللاجئين، إن "المنشقين مضوا في طريقهم إلى كوريا الجنوبية الشهر الماضي بعد الإفراج عنهم".
وأضاف يونغ أن منظمات أوروبية متعددة لعبت دورا رئيسيا وأحجم عن تحديدها بسبب الحساسية الدبلوماسية لكنه قال إن من بينها منظمة غير حكومية.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد قالت، أمس الجمعة، نقلا عن مصادر لم تحددها إن مسؤولين أمريكيين من بينهم دبلوماسيون يشاركون في محادثات نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية تدخلوا للإفراج عن المنشقين. لكن يونغ قال إنه لا علم له بأي دور للولايات المتحدة.
وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن تقرير الصحيفة الأمريكية "غير صحيح" لكنها أضافت أن حكومة سول بذلت جهودا عاجلة لمنع ترحيل المنشقين بالقوة. ورفضت الوزارة الخوض في التفاصيل.
يذكر أن قوات حرس الحدود الفيتنامية كانت قد ألقت القبض على المجموعة المكونة من ثماني نساء وثلاثة رجال في شمال فيتنام بعد أن عبروا الحدود من الصين أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني وجرى احتجازهم في مدينة لانج سون الحدودية بشمال شرق البلاد.
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