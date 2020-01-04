مصدر أمني: 14 قتيلا في تفجير بوركينا فاسو بينهم أطفال

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) إنها علمت من مصادر أمنية أن ما لا يقل عن 14 مدنياً، بينهم طلاب، قتلوا اليوم السبت جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة في شمال غرب بوركينا فاسو

وقال المصدر نفسه "وقع الحادث في حوالي الساعة 09:00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) وتم نشر رجال الأمن والإنقاذ على الفور".

وقال مصدر أمني آخر إن "التقييم المؤقت" يشير إلى أن الضحايا هم طلاب (من كلية) عادوا إلى مكان دراستهم بعد قضاء احتفالات نهاية العام مع أسرهم".

وفي بيان صدر اليوم السبت، أعلنت هيئة الأركان العامة لجيش بوركينا فاسو أيضًا عن هجوم على وحدة للدرك في عناتا (شمالًا)، وقع الجمعة 3 يناير/ كانون الأول حوالي الساعة 5:00 صباحًا.