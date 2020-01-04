"أرجوكم لا تقتلونا"... ممثلة أمريكية شهيرة تعتذر لإيران بعد مقتل سليماني

اعتذرت الممثلة الأمريكية الشهيرة، روز ماجوان، لإيران، بعدما شنت الولايات المتحدة غارة جوية في العراق، أمس الجمعة، تسببت في مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

وكتبت "ماجوان" في منشور لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "عزيزتي إيران، لقد قللت أمريكا من احترامها لك ولشعبك ولعلمك، 52% مننا كشعب أمريكي يعتذر لك".

وتابعت في حديثها إلى إيران "نحن ننشد السلام مع أمتك، فقد أصبحنا رهناء لصالح نظام إرهابي، ولا نعرف كيف ننجو منه، أرجوكم لا تقتلونا".

Dear #Iran, The USA has disrespected your country, your flag, your people. 52% of us humbly apologize. We want peace with your nation. We are being held hostage by a terrorist regime. We do not know how to escape. Please do not kill us. #Soleimani pic.twitter.com/YE54CqGCdr — rose mcgowan (@rosemcgowan) January 3, 2020

وتعرضت روز ماجوان لهجوم من جانب العديد من متابعيها بسبب تغريدتها، لترد على الانتقادات فيما بعد، بالإقرار أن قاسم سليماني كان "رجلا شريرا قام بأشياء شريرة"، وقالت في تغريدة أخرى إنها كتبت اعتذارها الأول لأن الولايات المتحدة "فاسدة أخلاقيا وتتصرف بشكل غير قانوني".

Of course #Soleimani was an evil evil man who did evil evil things. But that at this moment is not the fucking point. The United States is morally corrupt and acts illegally. It is only logical to appeal to Iran’s pride by apologizing. I’m taking one for the team. #TeamStayAlive — rose mcgowan (@rosemcgowan) January 3, 2020

وأكدت في تغريدة أخرى أنها لا تقف في صف أيا من إيران أو الولايات المتحدة.

I do not side with Iran, but I most definitely do not side with the USA #TeamStayAlive https://t.co/ShWtvgWYqj — rose mcgowan (@rosemcgowan) January 3, 2020

واختتمت روز ماجوان رأيها في مقتل قاسم سليماني، بأنها "خائفة من أن أمريكا قد تكون على شفير حرب وشيكة".

Ok, so I freaked out because we may have any impending war. Sometimes it’s okay to freak out on those in power. It’s our right. That is what so many Brave soldiers have fought for. That is democracy. I do not want any more American soldiers killed. That’s it. — rose mcgowan (@rosemcgowan) January 3, 2020

وغردت في تغريدة أخرى: "في بعض الأحيان يكون من المقبول أن يفزع هؤلاء الموجودون في السلطة، هذا حقنا. هذا ما حارب الكثير من الجنود الشجعان من أجله، هذه هي الديمقراطية، لا أريد قتل المزيد من الجنود الأمريكيين، هذا كل ما في الأمر".

وتردد اسم روز ماجوان خلال العامين الماضيين، لكونها من أبرز ضحايا التحرش الجنسي، للمنتج الأمريكي، هارفي وينستين، ومن أشهر أعمالها الفنية، المسلسل التلفزيوني بالتسعينيات "Charmed"، وفيلم الرعب "Planet Terror".

Rose McGowan Apologizes To Iran, Calls U.S. ‘Morally Corrupt,’ Trump Administration A ‘Terrorist Regime’ https://t.co/Cd95DSThsf pic.twitter.com/NZuuyiIN3V — The Daily Wire (@realDailyWire) January 3, 2020

وذكر بعض المسؤولين الإيرانيين، اليوم السبت، بعض الخيارات المحتملة التي قد تعتمدها طهران للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضرية جوية أمريكية في بغداد أمس الجمعة.

وأكد عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي، أنه "تم اتخاذ قرار بالرد على اغتيال سليماني"، مضيفا أنه "سيكون وفقا لمتطلبات الأمن القومي الإيراني ونحن سنثأر لسليماني كيفما نشاء"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال خاتمي، إن "دماء قاسم سليماني تغلي لطرد القوات الأمريكية من العراق"، مشيرا إلى أنه "لا حل في المنطقة سوى بطرد القوات الأمريكية منها لأن وجودهم بمثابة استمرار التواطؤ ضد المنطقة".

وفي سياق تحديد جغرافية الرد، قال خاتمي إن "قاسم سليماني شهيد دولي إسلامي، والعراق سوريا واليمن وحزب الله اللبناني سينتقمون لمقتله".

من جانبه، وسع محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، دائرة الاستهداف لتشمل إسرائيل، معتبرا أن "اغتيال قاسم سليماني قد يكون مؤامرة أمريكية إسرائيلية وهناك احتمال أن تكون إسرائيل هي من قدمت معلومات لأمريكا حول تواجد سليماني في سوريا"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "على إسرائيل ألا تعتقد أنها أخفت نفسها عن ساحة جريمة اغتيال سليماني، فأصابع إيران تشير إلى ضلوعها في العملية"، معتبرا أنه "حتى موعد تنفيذ الرد الحاسم والساحق على ترامب، من الضروري الإعلان بسرعة عن الخطوة الخامسة في تقليص الالتزامات النووية".

وحسب رضائي، "لا قدرة لترامب على الحرب وعليه أن يدرك منذ اليوم خطورة الجريمة التي ارتكبها"، مضيفا أنه بعد اغتيال سليماني "ستكون هناك نهضة كبيرة في إيران".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع للحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.