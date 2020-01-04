أردوغان يبحث مع نظيريه الإيراني والعراقي اغتيال قاسم سليماني

أنطاكيا - سبوتنيك. وبحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، التطورات الإقليمية على خلفية مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية ببغداد.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن "أردوغان بحث هاتفيا مع روحاني تطورات الوضع في المنطقة".

وذكرت أن أردوغان بحث كذلك مع نظيره العراقي، برهم صالح، "الحاجة للتعاون الإقليمي والدولي لحل الأزمات في المنطقة".