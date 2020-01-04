الرئاسة الإيرانية: وزير خارجية قطر يعلن دعمه لـ"مبادرة هرمز للسلام"

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تدعم مبادرة "هرمز للسلام"، التي طرحها الرئيس الإيراني حسن روحاني، في أكثر من مناسبة.

طهران - سبوتنيك. وقال الوزير القطري، عقب لقائه بروحاني، في طهران: "ندعم مبادرة هرمز للسلام".

جاء ذلك بحسب بيان للرئاسة الإيراني، اليوم السبت. مشيرة إلى أن وزير الخارجية القطري أعرب عن أمله بخطوة استراتيجية من دول المنطقة في إطارها "مبادرة هرمز" بدلا من المواقف التكتيكية.

ومن جانبه قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا لقتلها قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري، قاسم سليماني في بغداد، بحسب الرئاسة الإيرانية، خلال استقباله لوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن.

وتابع روحاني أن "الأميركيين دخلوا مسارا جديدا يشكل خطرا جسيما للمنطقة، ما يستدعي التشاور والتنسيق عن كثب بين دولها"، مضيفا، "يجب على جميع دول المنطقة الاعتقاد بأنه طالما كانت أميركا موجودة في المنطقة فلن تجد بلدان المنطقة السلام والاستقرار".

يأتي ذلك غداة مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".