برقية تهنئة من ترامب لحمدوك بعيد الاستقلال

أرسل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برقية تهنئة، لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال.

وجاء في البرقية "نيابة عن الشعب الأمريكي وفي هذه اللحظة التاريخية غير المسبوقة التى يستعيد فيها الشعب السوداني حريته من جديد، تسنح فرصة نادرة لضمان تحقيق السلام والعدل والحرية لكل السودانيين وحماية حقوق الإنسان، ووضع الأساس للانتخابات المستقبلية والدستور الجديد".

وتمنى ترامب للحكومة الانتقالية والشعب السوداني عيد استقلال آمن وسنة مزدهرة، كما أكد أن أمريكا هي شريك ثابت للسودان في سعيه لضمان مستقبل مزدهر وآمن وديمقراطي، وفق موقع "الأحداث".