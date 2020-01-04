بومبيو يناقش مع أوغلو الغارة على سليماني ومواجهة نشاط إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، إنه ناقش مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، الضربة الأمريكية التي استهدفت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد.

القاهرة - سبوتنيك. وفي تغريدة لبومبيو على (تويتر) قال "ناقشت ووزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو الإجراء الحاسم الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب في بغداد لحماية أرواح الأمريكيين".

Today, Turkish Foreign Minister Cavusoglu and I discussed the decisive defensive action @realDonaldTrump employed in Baghdad to protect American lives. I reiterated the importance of countering the Iranian regime’s destabilizing activities. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 4, 2020

وتابع بومبيو في تغريدته "لقد جددت التأكيد على أهمية مواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ، فجر أمس، الجمعة، تنفيذ ضربة بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

ومن جهة أخرى أعلن التحالف الدولي ضد "داعش"، بوقت سابق، تخفيض عملياته في العراق. وقال مسؤول عسكري أميركي إن "التحالف الدولي خفض عملياته في العراق لأسباب أمنية".

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".