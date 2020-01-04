قطر وإثيوبيا تعقدان منتدى ثنائيا... ماذا يحدث هذا الشهر

تخطط سفارة إثيوبيا في قطر، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، لعقد منتدى ثنائي بين البلدين، في مجالي التجارة والاستثمار.

وسيعقد المنتدى يوم الاثنين 25 يناير، تحت رعاية السفارة الإثيوبية في قطر، ويتم تنظيمه بواسطة "KON W.L.L"، بالتعاون مع شركتها الشقيقة "Backstage for Event Management"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية، نقلا عن صحيفة "غلف تايمز" القطرية.

وقال المنظمون إن "المنتدى سوف يعمق التواصل بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين ويسهل تبادل الخبرات بينهما".

والهدف الرئيسي للمنتدى، هو جذب الاستثمارات القطري في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات الصيدلانية ومواد البناء

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن هناك أكثر من 22 األف إثيوبي يعيشون في قطر.

يشار إلى أن وزارة الخارجية القطرية، أعلنت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عن دعم بلادها للإصلاحات الإيجابية في إثيوبيا وتطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع الخاطر مفريات كامل وزيرة السلام الإثيوبية، وميسانقو أريقا وزير التجارة والصناعة الإثيوبية، كل على حدة، وذلك خلال الزيارة الحالية لسعادتها إلى أديس أبابا تلبية لدعوة من سعادة الدكتور قيتاشو دينكو رئيس سلطة البث الإثيوبية، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وتم خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما أعربت وزيرة السلام الإثيوبية، عن رغبة بلادها في تعزيز العلاقات مع دولة قطر في مجالات التعليم، والثقافة، والإعلام، والتنمية الاقتصادية.

وأكد سعادة ميسانقو أريقا وزير التجارة والصناعة سفير إثيوبيا السابق لدى دولة قطر، أن فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة بين الدولتين الصديقتين مبشرة، وأن هناك رغبة من الطرفين لتوطيد العلاقات في هذا المجال.

واجتمعت سعادة المتحدث الرسمي مع سعادة الدكتور قيتاشو دينكو، حيث ناقشا الشراكة الجارية بين دولة قطر وجمهورية إثيوبيا في مجال التنمية الإعلامية وفرص تعزيز التعاون في هذا المجال، بما يصب في تعزيز المهنية الإعلامية وأخلاقياتها في المنطقة.