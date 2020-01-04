بومبيو يشكر ولي العهد البحريني على جهوده في حماية الجنود الأمريكيين ببلاده

وجهت واشنطن، اليوم السبت، الشكر للبحرين على ما تقدمه لحماية الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين بالبلاد، في وقت تهدد فيه إيران بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، في غارة أمريكية ببغداد.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية، مايك بومبيو، هاتف ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، "لمناقشة الوضع في العراق والاستفزازات الإيرانية المتواصلة وتهديداتها للمنطقة".

وتابع البيان، "وجه بومبيو الشكر لولي العهد على العمل الذي يقوم به وشعبه للحفاظ على سلامة الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في بلاده".

وفي ذات السياق، غرد وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أكدت مع ولي العهد البحريني، على أهمية مواجهة تأثير إيران الخبيث وتهديداتها للمنطقة، وشكرته على مشاركته في حماية الأفراد والمرافق الأمريكية في البحرين".

Bahraini Crown Prince al-Khalifa and I underscored the importance of countering Iran’s malign influence and threats to the region. I thanked him for his partnership in protecting American personnel and facilities in Bahrain. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 4, 2020

و​دعت مملكة البحرين، أمس الجمعة، إلى عدم التصعيد، بعد الضربة الجوية الأمريكية، التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) في بيان لها:"تتابع مملكة البحرين تطورات الأحداث في جمهورية العراق الشقيقة والتي جاءت نتيجة الأعمال الإرهابية المدانة والتي شجبتها المملكة فيما سبق، مؤكدة على ضرورة عدم التصعيد من أجل تجاوز هذه المرحلة، والتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وتابع البيان:"تشدد مملكة البحرين على أهمية التحرك العاجل للمجتمع الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لما لها من أهمية حيوية واستراتيجية للعالم بأسره".

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان:"هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".