بريطانيا: لأمريكا الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد

دعت بريطانيا، اليوم السبت، كل الأطراف إلى ضبط النفس، بعدما أدت ضربة جوية أمريكية إلى مقتل القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، لكنها قالت إن من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد وشيك.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في بيان إنه تحدث مع نظيره الأمريكي، مارك إسبر، مضيفا "ندعو كل الأطراف لتهدئة الوضع"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف: "القانون الدولي يكفل للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد وشيك لمواطنيها".

وكان المتحدث الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، أمس الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".