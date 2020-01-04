بومبيو: ممتنون لدعم إسرائيل في هزيمة الإرهاب وعلاقتنا الثنائية صلبة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الوضع في إيران بعد الغارة الأمريكية التي أودت بحياة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.