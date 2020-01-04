ظريف: نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا بدأت

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، على مقطع مصور، شاركه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وكان "بومبيو" شارك عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، مقطع مصور، يظهر حشدا من العراقيين وهم يحملون علما عراقيا ضخما في أحد شوارع بغداد ليلة مقتل قايم سليماني، يصاحبه تعليق صوتي يفيد بأن ما يجري "هو احتفال بمقتل سليماني".

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

ورد جواد ظريف عبر "تويتر"، ردا منه على تغريدة وزير الخارجية الأمريكية: "قبل 24 ساعة، ادعى مهرج متعجرف متنكر بدبلوماسي، أن الناس كانوا يرقصون في مدن العراق. اليوم، قدم له مئات الآلاف من إخواننا وأخواتنا العراقيين الفخورين ردهم عبر ترابهم".

24 hrs ago, an arrogant clown— masquerading as a diplomat— claimed people were dancing in the cities of Iraq.



Today, hundreds of thousands of our proud Iraqi brothers and sisters offered him their response across their soil.



End of US malign presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/eTDRyLN11c — Javad Zarif (@JZarif) January 4, 2020

وأردف: "بدأت نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا".

وذكر بعض المسؤولين الإيرانيين، اليوم السبت، بعض الخيارات المحتملة التي قد تعتمدها طهران للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضرية جوية أمريكية في بغداد أمس الجمعة.

وأكد عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي، أنه "تم اتخاذ قرار بالرد على اغتيال سليماني"، مضيفا أنه "سيكون وفقا لمتطلبات الأمن القومي الإيراني ونحن سنثأر لسليماني كيفما نشاء"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال خاتمي، إن "دماء قاسم سليماني تغلي لطرد القوات الأمريكية من العراق"، مشيرا إلى أنه "لا حل في المنطقة سوى بطرد القوات الأمريكية منها لأن وجودهم بمثابة استمرار التواطؤ ضد المنطقة".

وفي سياق تحديد جغرافية الرد، قال خاتمي إن "قاسم سليماني شهيد دولي إسلامي، والعراق سوريا واليمن وحزب الله اللبناني سينتقمون لمقتله".

من جانبه، وسع محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، دائرة الاستهداف لتشمل إسرائيل، معتبرا أن "اغتيال قاسم سليماني قد يكون مؤامرة أمريكية إسرائيلية وهناك احتمال أن تكون إسرائيل هي من قدمت معلومات لأمريكا حول تواجد سليماني في سوريا"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "على إسرائيل ألا تعتقد أنها أخفت نفسها عن ساحة جريمة اغتيال سليماني، فأصابع إيران تشير إلى ضلوعها في العملية"، معتبرا أنه "حتى موعد تنفيذ الرد الحاسم والساحق على ترامب، من الضروري الإعلان بسرعة عن الخطوة الخامسة في تقليص الالتزامات النووية".

وحسب رضائي، "لا قدرة لترامب على الحرب وعليه أن يدرك منذ اليوم خطورة الجريمة التي ارتكبها"، مضيفا أنه بعد اغتيال سليماني "ستكون هناك نهضة كبيرة في إيران".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع للحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.