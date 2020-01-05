بيلوسي: الأعمال العسكرية والاستفزازية لإدارة ترامب تعرض الجنود والدبلوماسيين للخطر

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، إن الأعمال العسكرية والاستفزازية لإدارة الرئيس ترامب تعرض الجنود والدبلوماسيين للخطر.