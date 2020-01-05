مئات الآلاف يشيعون جثمان سليماني في مدينة أهواز... فيديو

بدأت، اليوم الأحد، مراسم تشييع جثمان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية استهدفت سيارته في مطار بغداد، فجر الجمعة الماضية.

وشارك مئات الآلاف من الإيرانيين في تشييع الجثمان، الذي وصل اليوم إلى مدينة الأهواز، قادما من العراق، بجانب جثمان نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والقتلى الآخرين.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني إن جثمان سليماني والمهندس ورفقاهم سيزورا 6 مدن إيرانية بمراسم تشييع تستمر 48 ساعة.

ورفع المشاركون في تشييع الجثمان صور القائد العسكري الراحل والشعارات المنددة بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

ونقل جثمان سليماني بالطائرة من العراق إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد، اليوم.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".