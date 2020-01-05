الجيش الكيني يصد هجوما على موقع عسكري بالقرب من الحدود الصومالية ويقتل 4

أعلن الجيش في كينيا صد محاولة لخرق الأمن من قبل إرهابيين في مهبط للطائرات في جزيرة ماندا، بالقرب من الحدود الصومالية، ومقتل 4 من الإرهابيين.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر الموقع الرسمي للجيش الكيني، في بيان، اليوم الأحد، "صباح اليوم في حوالي الساعة 5:30 صباحًا [بالتوقيت المحلي]، جرت محاولة لخرق الأمن في مهبط طائرات ماندا، وتم صد محاولة الخرق بنجاح. وعُثر على أربع جثث لإرهابيين من المهاجمين حتى الآن".

وأكد الجيش الكيني أن "مهبط الطائرات آمن" إلا أنه "نشأ عن الاختراق الفاشل حريق شب في بعض خزانات الوقود في مهبط الطائرات، وتمت السيطرة على الحريق، ويجري الآن اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة".

وفي سياق متصل، أعلنت حركة "الشباب" الصومالية، في بيان منسوب لها، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري على مركز عسكري كيني قرب الحدود مع الصومال.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بوقوع هجوم شنته الحركة الصومالية على قاعدة عسكرية مشتركة تابعة للجيش الأمريكي والجيش الكيني في منطقة لامو الكينية.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة أن حركة الشباب الصومالية اقتحمت قاعدة عسكرية في منطقة لامو بكينيا، يستخدمها الجيشان الأمريكي والكيني.

ويشير الهجوم إلى مدى تصميم الحركة على مواصلة هجماتها الفتاكة بالقنابل والأسلحة، رغم إخراجها من قواعدها في العاصمة الصومالية، مقديشو، وغيرها من المناطق منذ سنوات.