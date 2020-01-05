ماذا كان يفعل ترامب لحظة اغتيال سليماني؟

نقلت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب كان يأكل اللحم والآيس الكريم لحظة اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة في بغداد.

وكان ترامب يتواجد في منتجع "مار لاجو" الخاص به في فلوريدا عند إبلاغه بقتل سليماني باستخدام طائرة دون طيار أمريكية في بغداد، بحسب صحيفة "بيزنس إنسايدر".

وأكمل ترامب طعامه بعد سماع الخبر حتى انتهى من أكل الحلوى بعد الطعام ومن ثم قام بنشر صورة للعلم الأمريكي على صفحته تويتر.

في سياق متصل يذكر أن ترامب كان يأكل كعكة من الشوكولاتة عندما أمر عام 2017 بقصف سوريا وقال "أنها أجمل قطعة كعكة لم تر مثلها من قبل".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".