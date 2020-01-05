قائد الجيش الإيراني: سنعرف في نهاية المطاف من سيتلقى ضربات في 52 هدفا

استبعد القائد العام للجيش الإيراني، ​اللواء​ ​عبدالرحيم موسوي​، اليوم الأحد، أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالرد على 52 نقطة إيرانية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية كلام الموسوي الذي استبعد المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية واعتبر أن واشنطن لن تتجرأ على ذلك.

وأضاف موسوي قائلا: "سنعرف في نهاية المطاف من الذي سيتلقى ضربات في 52 هدفا".

ولفت قائد ​الجيش الإيراني​ قائلا إن "اغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري​ اللواء ​قاسم سليماني​ خطوة بشعة لا يقبلها ​العالم​، لذا تصدر ​أمريكا​ تهديدات لتغطي على جريمتها".

وكان الرئيس الأمريكي قد توعد باستهداف نحو 52 موقعا إيرانيا وأشار فيها إلى أن الضربات ستكون سريعة وقوية جدا على حد وصفه.