مقتل 6 سائحين ألمان وإصابة آخرين إثر حادث دهس في إيطاليا

صرحت وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الأحد، بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء دهس سيارة 17 سائحا ألمانيا في مقاطعة جنوب تيرول، شمالي البلاد.

ونجا السائق مع إصابة 11 سائحا آخر وتجري سلطات إنفاذ القانون الإيطالية تحقيقا في الحادث.

#Italy #Südtirol #Bruneck:A car drove into a tourist group in South Tyrol & fatally injured six people. A police spox told the DPA that the victims are believed to be from #Germany. Rai Südtirol reported that the vehicle crashed into a group of 17 people in Luttach,Ahrntal Valley https://t.co/mqm0DckgZk pic.twitter.com/WmA0utPaeQ — NewsAspect (@newsaspect) January 5, 2020

وحسب المصادر، يتم تحديد هوية الضحايا وقالت الشرطة، ليس جميع السياح يعرفون بعضهم البعض ومنهم من لم يحمل جوازه معه.

ونقلت صحيفة "Corriere della Sera"، أن السائق عمره 28 سنة وهناك احتمال أنه كان تحت تأثير الكحول عند الحادث.

وتقع منطقة الحادث في إيطاليا بالقرب من الحدود النمساوية وتُعرف بمنطقة التزلج والرياضات الشتوية.