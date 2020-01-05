قاسم سليماني مع حسن نصر الله... صور تنشر للمرة الأولى

نشر نجل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الأحد، صورة تجمع والده، بقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل قاسم سليماني.

ونشر محمد جواد نصر الله، صورة تظهر والده يرتدي بدلة دون عمة فوق رأسه كما جرت العادة، كما ظهر سليماني مرتديا قميصا داكنا.

وعلق نجل نصر الله على الصورة: "كأنّهم ينتمون لغير هذا العالم".

— Jawad Ns || جواد نصرالله (@mohammadjdns) January 5, 2020

كما نشر الإعلام الإيراني، لأول مرة مجموعة من الصور الأرشيفية التي تظهر سليماني مع حسن نصر الله.

— الميدان نيوز (@almidankw) January 5, 2020

​وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".