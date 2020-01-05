إيران تحسم الأمر: الرد على اغتيال سليماني سيكون عسكريا

قال حسن دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن رد بلاده على مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سيكون عسكريا بالتأكيد وأنه سيكون ضد مواقع عسكرية.

وتابع قائلا: "الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة".

وفي مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، قال دهقان: "دعني أقول لك أمرا واحدا، قيادتنا أعلنت رسميا أننا لم نسعى أبدا للحرب ولن نسعى لها، الأمريكيون هم من بدأ الحرب وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".

وفي تعليق على تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وما قالة عن تحديد 52 هدفا في إيران إن أقدمت الأخيرة على أي عمل ضد أمريكيين أو مصالح أمريكية، قال دهقان إنها "سخيفة وغريبة"، لافتا على أن ترامب "لا يعرف القانون الدولي ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".