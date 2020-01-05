زلة لسان أم تلميح… نتنياهو يتحدث عن تحويل إسرائيل إلى "قوة نووية"

قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، ظهر اليوم، الأحد، إن مشروع الغاز في المتوسط سيحول إسرائيل إلى قوة نووية.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، في معرض حديثه عن صفقة الغاز الطبيعي مع كل من اليونان وقبرص، والخاصة بإنشاء خط بحري لأنابيب للغاز في البحر المتوسط.

ونشر مغردون إسرائيليون المقطع الخاص بـ"زلة لسان" نتنياهو، خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية، اليوم، واليت جاءت في الدقيقة الثالثة تحديدا من الجلسة، التي استمرت 15 دقيقة فقط - بحسب ما نشر حول الجلسة نفسها.

وقال نتنياهو تعليقا على صفقة الغاز في المتوسط مع قبرص واليونن:

أهمية هذا المشروع هو أننا نحول إسرائيل إلى قوة نووية.

وتدارك رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي الخطأ بسرعة، مضيفا "قوة في مجال الطاقة". وتوقف نتنياهو عن الحديث للحظة، وابتسم ثم واصل تصريحاته وسط ضحكات من المحيطين به من أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

وكتب موقع إخباري إسرائيلي، باللغة العبرية، على صفحته الرسمية على "تويتر"، في أعقاب تصريح نتنياهو:

خطأ متعمد أم تلميح؟ نتنياهو في جلسة الحكومة: أهمية اتفاق الغاز مع اليونان وقبرص هي أننا نجعل إسرائيل قوة نووية .. إيه .. في الطاقة.

טעות או רמז מכוון? נתניהו בישיבת הממשלה: "משמעות הסכם הגז עם יוון וקפריסין הוא שאנחנו הופכים את ישראל למעצמה גרעינית.. אה.. אנרגטית". https://t.co/4Wqrx8095b — יהודה אפטר (@yehudaaptar) January 5, 2020

يشار إلى أن جلسة الحكومة الإسرائيلية شهدت حديثا عن تداعيات ونتائج مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني على إسرائيل. وتأتي زلة لسان نتنياهو بعد يومين فقط من اغتيال سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".