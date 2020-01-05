لاريجاني يقدم نصيحة للأمريكيين الموجودين في المنطقة

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، على لاريجاني، عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، "حادث الاستشهاد والغيلة الغادرة غير الوضع في المنطقة والعالم في آن واحد".

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن لاريجاني قوله، موجها حديثه للرئيس الأمريكي، "لقد ارتكبت جريمة كبيرة، سيسجل اسمك في تاريخ العالم إلى جانب مرتكبي جريمة انقلاب (19 أغسطس 1953)، والجريمة الأمريكية باسقاط طائرة الركاب الإيرانية".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي أن "المسؤولين الأمريكيين، قالوا إن القائد سليماني كان يريد اتخاذ إجراء ضد القوات الأمريكية في سوريا ولبنان والعراق، وهذه المزاعم باطلة، وأن على الشعب الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي أن يعلمان أن مزاعم الرئيس الأمريكي، ما هي إلا كذبة، للتغطية على جريمة الحرب والعملية الإرهابية التي ارتكبتها امريكا، وهو يحاول التضليل والخداع، وإذا كان لديه وثيقة لينشرها".

وتابع لاريجاني "الجريمة التي ارتكبتها القوات الأمريكية بالهجوم على مركبات كانت تقل مسؤول إيراني رفيع المستوى ومسؤول عراقي كبير، تتنافى مع كل القوانين الدولية، وبالتالي فإن العمل الوحشي الذي قام به الرئيس الأمريكي هو عمل إرهابي حربي، يجسد منتهى الانتهاك لحرمة الشعب العراقي".

وأكد لاريجاني أن "المغامرة التي قامت بها أمريكا ستعود بتداعيات مؤلمة عليها".

وأضاف، مخاطبا المسؤولين الأمريكيين، "لقد تورطتم اليوم في الوحل أمام إيران وعرضتم للخطر حياة الأمريكيين في هذه المنطقة الواسعة جدا".

ونصح لاريجاني الأمريكيين بأنه "من الافضل لهم الهروب من المنطقة".