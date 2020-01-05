بورصة طهران تعلق عملها غدا حدادا على قاسمي

أعلنت منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية أن بورصة طهران تعلق عملها، غدا الاثنين، حدادا على مقتل قائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني.

وأوضحت دائرة العلاقات العامة بالمنظمة، أن تعطيل العمل في سوق المال يأتي في إطار القرار الحكومي الذي أعلن بدوره عطلة رسمية بالعاصمة طهران بغية إتاحة فرصة المشاركة الجماهيرية في مراسم تشييع سليماني ورفاقه، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

وأعرب بوريل عن "قلقه العميق إزاء الزيادة الأخيرة في المواجهات العنيفة في العراق، بما في ذلك مقتل الجنرال قاسم سليماني".