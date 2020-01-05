التحالف الدولي لمحاربة داعش يعلن وقف معظم العمليات ضد الإرهابيين

أعلن التحالف الدولى لمحاربة داعش والذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا وقف عملياته ضد المتشددين.

وأكد التحالف "وقف العمليات ضد الإرهابيين في الوقت الحالي والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف وسط تزايد حدة التوتر مع إيران، حسب وكالة "رويترز".

وشدد متحدث على أن "التحالف يمكن مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات ويعمل دفاعا عن النفس ضد الإرهابيين".