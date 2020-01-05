بومبيو: أمريكا ستلتزم بالقوانين في حال توجيه ضربات على إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستلتزم بالقوانين في حال توجيه ضربات على أهداف إيرانية.

وقال في مقابلة مع سبكة "إي بي سي" معلقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استعداده لضرب 52 هدفا إيرانيا بما في ذلك الأهداف المهمة والثقافية "سنتصرف وفقًا للقانون، لقد فعلنا هذا دائمًا وسنفعله".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق اليوم الأحد "فليكن هذا بمثابة تحذير بأنه إذا قامت إيران باستهداف الأمريكيين أو الممتلكات الأمريكية، فسنستهدف 52 موقعاً في إيران (بعدد الرهائن الأمريكيين الـ 52 الذين احتجزتهم إيران قبل عدة سنوات)، بعضها مستواها رفيع وهام بالنسبة إلى إيران والثقافة الإيرانية، وهذه الأهداف، مثل إيران نفسها، ستخضع لضربة سريعة وقوية. لم تعد الولايات المتحدة تريد أي تهديدات".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.