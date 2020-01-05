إيران تبلغ السفير الألماني احتجاجها على تصريحات لمسؤولين حول مقتل سليماني

أبلغت إيران احتجاجها للسفير الألماني، وذلك اعتراضا على تصريحات مسؤولين ألمان حول مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.

طهران -سبوتنيك. واستدعت طهران، اليوم الأحد، السفير الألماني لديها احتجاجا على تصريحات لمسؤولين ألمان اعتبرت مساندة للغارة الأمريكية التي قضت على القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، فإن الوزارة "استدعت السفير الألماني وسلمته احتجاجا شديد اللهجة على تصريحات المسؤولين الألمان في دعم الهجوم الإرهابي على العراق وقتلها الفريق قاسم سليماني ورفاقه".

وشدد البيان على أن "مثل هذه المواقف الأحادية الجانب وغير المقبولة تتناقض مع التعاون التقليدي للبلدين، من ناحية، والسعي إلى فرض الأمن والاستقرار الإقليمي من ناحية أخرى".

أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة الماضية، أن الضربة الأمريكية في العراق التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، كانت رد فعل على الاستفزازات العسكرية الإيرانية.

وقالت أولريك ديمر، المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، خلال مؤتمر صحفي حكومي اعتيادي "كان التحرك الأمريكي رد فعل على سلسلة من الاستفزازات العسكرية التي تتحمل مسؤوليتها إيران".

وأضافت "نتابع أيضا بقلق بالغ أنشطة إيران في المنطقة. نقف أمام تصعيد خطير"، مشيرة إلى أن ألمانيا ستعمل على نزع فتيل التوتر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرا إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.