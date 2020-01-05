إثيوبيا توجه إمدادت إلى الصومال

أمدت إثيوبيا الصومال بفريق طبي وعشرات الأطنان من الإمدادت الطبيبة ومساعدات وذلك من أجل مواجهة الفيضانات.

وقام المبعوث الخاص والسفير الإثيوبي لدى الصومال، جمال الدين مصطفى، بتسليم الإمدادات وذلك بحضور قيادة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال السفير اٌلإثيوبي، إن "الحكومة ستقدم الدعم لإعادة تأهيل جميع المتضررين من الفيضانات".

ووجه رئيس ولاية هيرشبيلي الصومالية الشكر لحكومة إثيوبيا على المساعدات الطارئة.