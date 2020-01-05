الشرطة الفرنسية تحبط هجوما بسكين

أعلن مسؤولون محليون، أن الشرطة الفرنسية أصابت بالرصاص اليوم الأحد رجلا اندفع نحو مجموعة من أفراد الشرطة شاهرا سكينا في مدينة ميتز بشرق البلاد.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، جاء الحادث عقب يومين من هجوم شنه رجل بسكين في منطقة فيلجويف قرب باريس، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وقال مكتب الادعاء في ميتز إنه على اتصال بإدارة مكافحة الإرهاب بمكتب الادعاء بشأن واقعة اليوم، في حين قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إنه يتابع الموقف عن كثب.

En lien avec le @Prefet57, nous suivons @Place_Beauvau avec attention et vigilance les faits survenus à Metz.

Je salue l’action rapide de la @PoliceNat57, intervenue pour appréhender le mis en cause.

L’enquête qui débute déterminera les motivations et circonstances de ses actes. — Christophe Castaner (@CCastaner) January 5, 2020

وكتب كاستانير على تويتر "أحيي التفكير السريع لقوة الشرطة التي تدخلت لإلقاء القبض على هذا الشخص. بدأ تحقيق لتحديد الدافع وراء هذا العمل وملابساته".

وقال مكتب الادعاء في ميتز إن المشتبه به أصيب بالرصاص في فخذه وجرى نقله للمستشفى.

وأضاف مكتب الادعاء أن هذا الشخص، الذي لم يذكر اسمه، مدرج على قائمة رسمية للأشخاص الخاضعين للمراقبة الأمنية بسبب صلاتهم بجماعات متشددة.