أردوغان: بكل أسف لم تنجح المبادرات الدولية لنزع فتيل التوتر الأمريكي الإيراني

قال الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، اليوم الإحد إن جميع الجهود والمبادرات المبذولة لنزع فتيل التوتر الأمريكي الإيراني لم تنجح.

وتابع أردوغان أن تركيا تبذل كل ما بوسعها من أجل خفض التوتر بين أمريكا وأردوغان، حسب وكالة أنباء الأناضول.

#عاجل | #أردوغان: بكل أسف لم تنجح حتى الآن جميع الجهود والمبادرات الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتر الأمريكي الإيراني — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 5, 2020

وأكد أردوغان أن سليماني لم يكن شخصا "سيصبح خليفة مثلما تقارنه بعض الأطراف بزعماء داعش ومثيلاتها".

وأوضح الرئيس التركي "اختيار أمريكا لسليماني كان وسيلة لزيادة التوتر لأن قتل شخص بمرتبته لن يبقى دون دفع ثمن أو دون رد".

#عاجل | #أردوغان حول مقتل سليماني: الأمر لن يقف عند هذا الحد فمن المؤكد أن مرحلة أخرى ستعقبها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 5, 2020

وأشار أردوغان إلى أنه يجب السيطرة على التوتر "قبل أن يصل مرحلة من شأنها إلحاق الضرر".

مضيفا حول مقتل سليمانى أن "الأمر لن يقف عند هذا الحد ومن المؤكد أن مرحلة أخرى ستعقبها".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرا إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.