جونسون: الجنرال قاسم سليماني كان يشكل خطرا على كل مصالحنا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن "الجنرال قاسم سليماني كان يشكل خطرا على كل مصالحنا".

وزعم جونسون بأن سليماني "اضطلع بدور بارز في أعمال أدت لمقتل آلاف المدنيين الأبرياء وأشخاص في الغرب".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني على أنه "تم اتخاذ إجراءات لتعزيز أمن البريطانيين ومصالح بريطانيا في الشرق الأوسط"، بحسب رويترز.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب"