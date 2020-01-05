قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة تركيا الأربعاء المقبل.

وأكد أردوغان في مقابلة تليفزيونية، أنه سيبحث مع بوتين وبشكل مفصل جميع القضايا الإقليمية". بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

#عاجل | #أردوغان: بوتين يزور تركيا الأربعاء وسنبحث مفصلا جميع القضايا الإقليمية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 5, 2020

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن اللقاء بين الرئيس الــروسي فلاديمير بوتين والرئيس التــركي رجب طيب أردوغــان سيعقد في 8 يناير/ كانون الثاني، في إسطنبول.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي "بالفعل يجري التحضير للقاء الرئيسين في هذا الموعد، والموضوع الرئيسي لهذا اللقاء هو افتتاح التيار التركي. وبحلول هذا التاريخ سيتم الانتهاء من الجزء الأرضي من الجانب التركي لهذا المشروع الدولي الكبير".

وأضاف بيسكوف "بالطبع، مع قدر كبير من اليقين، يمكننا التوقع بأن الزعيمين يستغلان هذه الفرصة لمواصلة الحوار بشأن القضايا الأكثر إلحاحًا. أولاً وقبل كل شيء، العلاقات الروسية التركية الثنائية، فهي متعددة الأوجه، وهناك العديد من المشاريع الكبيرة على جدول الأعمال، والتي نحتاج باستمرار إلى التحدث والتحقق من عقارب الساعة".

كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيسين سوف يتطرقان خلال اللقاء إلى المشاكل الإقليمية بما في ذلك الأزمة السورية.

وتأتي هذه الزيارة وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وأسفرت الضربة عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وايران مشيراً إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت ايران برد قاس على الولايات المتحدة.