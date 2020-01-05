"لمن يأتي برأس المجنون الأشقر"... إيران ترصد مكافأة ضخمة لقتل ترامب

ويأتي القرار الإيراني كرد على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق أمس الأول، بغارة جوية أمريكية.

وقال مقدم أحد البرامج عبر التلفزيون الإيراني: "سكان إيران 80 مليون نسمة وعلى عدد سكان إيران، نريد أن نقوم بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي تقدم مكافأة لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي ترامب".

Iran 'offers $80million bounty for Donald Trump's head' after death of general https://t.co/QuhI9iiezz pic.twitter.com/eFgkn2LHHH — Daily Mirror (@DailyMirror) January 5, 2020

وتابع التلفزيون الايراني الرسمي: "سيتم تقديم هذه المكافأة المالية للشخص الذي يأتينا برأس من أصدر أوامر قتل الجنرال سليماني وهو الرئيس الأمريكي المجنون صاحب الشعر الأشقر".

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن دعوة قتل ترامب مفتوحة لجميع الأشخاص في العالم الذين يريدون الحصول على المكافأة المالية المقدمة من الشعب الإيراني، على حد قوله.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرا إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.