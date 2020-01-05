روحاني يدعو نظيره العراقي لمقاومة "الأعمال العدوانية والتدخلات الأمريكية"

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره العراقي برهم صالح إلى مقاومة ما وصفه بالأعمال العدوانية الأمريكية، وذلك بعد أيام من مقتل القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهد المهندس بغارة أميركية ببغداد.

طهران - سبوتنيك. وبحسب الرئاسة الإيرانية، قال روحاني في اتصال هاتفي بصالح: "يجب علينا مقاومة الأعمال العدوانية والتدخلية الأميركية"، مضيفا "ستكون موافقة البرلمان العراقي على الانسحاب الأمريكي من العراق بداية لمزيد من الاستقرار والأمن في المنطقة".

وتابع روحاني: "يجب أن نعمل بطريقة تجعل الأعداء يعرفون أنهم لا يستطيعون التدخل في علاقات الدولتين".

فيما نقل عن صالح قوله: "استشهاد سليماني والمهندس حزين للغاية لكل من الدولتين الإيرانية والعراقية"، مضيفا "لا شك أن وحدة وصداقة الدولتين ستلعبان دورا مهما في تطوير الأمن الإقليمي".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرا إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.