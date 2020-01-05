مقتل جندي أمريكي في كينيا

أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده في هجوم لمتشددين في كينيا، اليوم الأحد، إضافة إلى أمريكيين آخرين ينتمون إلى وزارة الدفاع الأمريكية.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، في بيان، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن جنديا أمريكيا واثنين من المتعاقدين قتلوا، خلال هجوم لحركة الشباب الصومالية المتشددة على قاعدة عسكرية في كينيا.

وأضاف البيان أن أمريكيين من وزارة الدفاع أصيبا أيضا في الهجوم، بحسب الوكالة.

ولفتت الوكالة "إلى أن قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا، أوضحت، في بيان أن الأمريكيين المصابين، في حالة مستقرة الآن، وقد تم إجلاؤهما".