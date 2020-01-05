ترامب يتوعد إيران بالرد السريع وغير المتناسب على أى هجوم لها

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بالرد السريع وغير المتناسب على أى هجوم لها ضد أى فرد أو هدف أمريكي.

وقال ترامب فى التغريدة إنه يبلغ الكونغرس بما سيحدث، وجاء وعيد ترامب فى تغريدة له على موقع تويتر، وذلك بعد إعلان من إيران عن مكافأة كبيرة لمن يقتل الرئيس الأمريك.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، رصد مكافأة قدرها 80 مليون دولار لمن "يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

ويأتي القرار الإيراني كرد على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق أمس الأول، بغارة جوية أمريكية.

وقال مقدم أحد البرامج عبر التلفزيون الإيراني: "سكان إيران 80 مليون نسمة وعلى عدد سكان إيران، نريد أن نقوم بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي تقدم مكافأة لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي ترامب".

وتابع التلفزيون الايراني الرسمي: "سيتم تقديم هذه المكافأة المالية للشخص الذي يأتينا برأس من أصدر أوامر قتل الجنرال سليماني وهو الرئيس الأمريكي المجنون صاحب الشعر الأشقر".

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن دعوة قتل ترامب مفتوحة لجميع الأشخاص في العالم الذين يريدون الحصول على المكافأة المالية المقدمة من الشعب الإيراني، على حد قوله.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".