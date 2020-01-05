الخارجية: واشنطن تعتقد أن مواصلة قتال داعش مصلحة مشتركة لأمريكا والعراق

قالت الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم الأحد، إن واشنطن تعتقد أن مواصلة قتال تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) مصلحة مشتركة لأمريكا والعراق.